Incendi, in fiamme 26 ettari di bosco a Roccalbegna

E' di circa 26 ettari di bosco la stima della superficie coinvolta dall'incendio che da ieri, domenica 21 gennaio, ha interessato una vasta area in località Baccinello, nel comune di Roccalbegna (Grosseto).

Sul posto hanno operato squadre dell'Organizzazione regionale antincendi boschivi e un elicottero della flotta regionale.

Sotto il coordinamento dei direttori delle operazioni che si sono alternati sul posto, alcuni gruppi di addetti all'uso del fuoco e numerose squadre di operai forestali delle Unioni di comuni e del volontariato sono state impegnate, ieri pomeriggio e per tutta la scorsa notte, nelle complesse operazioni di spegnimento che si sono concluse pochi minuti fa, spiegano dalla Regione. Le squadre continueranno a operare anche nelle prossime ore per effettuare la bonifica e la messa in sicurezza dell'area



Riproduzione riservata © Copyright ANSA