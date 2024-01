Nel marsupio mezzo etto hashish, arrestato

Sottoposto a un controllo della polizia ad Arezzo, un uomo è stato poi arrestato con l'accusa di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio: dal marsupio che aveva con se avrebbe estratto spontaneamente un involucro risultato contenere mezzo etto di hashish. E' scattata così una perquisizione che ha portato anche al sequestro di un coltello a serramanico, un bilancino di precisione e un involucro in cellophane termosaldato contenente 3,1 grammi di cocaina, nonché l'arma impropria.

L'auto sulla quale viaggiava l'arrestato come passeggero è stata fermata nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in via Setteponti dai poliziotti di una volante, che si sono poi insospettiti per il nervosismo mostrato dall'uomo, tra l'altro già conosciuto dalle forze dell'ordine.



