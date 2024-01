Tamponamento furgone-tir in Fi.Pi-Li, un ferito

Il conducente di un furgone frigorifero è rimasta ferito in un incidente stradale avvenuto stamani sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, tra Lavoria (Pisa) e Vicarello (Livorno). Da quanto ricostruito il furgone ha tamponato violentemente un tir. In seguito allo scontro istituita l'uscita obbligatoria a Lavoria in direzione mare: la sgc è stata poi riaperta nel corso della mattinata. Sul posto per i soccorsi sanitari anche l'elicottero Pegaso 3 oltre all'automedica. Intervenuti inoltre polizia stradale e vigili del fuoco.

Nel tamponamento, secondo quanto veicolo emerso, l'autista del furgone è stato parzialmente sbalzato fuori dalla cabina di guida venendo inizialmente soccorso da alcuni camionisti di passaggio. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta ha messo in sicurezza l'area dell'incidente e collaborato con il personale medico del 118 per poi trasportare il ferito prima all'ambulanza e successivamente fino all'elicottero Pegaso che è atterrato nei campi in prossimità dell'incidente. Una autogru dei pompieri dal comando di Pisa ha assistito e collaborato con una ditta privata alla rimozione dei mezzi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA