Spot con Carlo Conti per promuovere il decoro urbano

Uno spot sul decoro urbano, con protagonista Carlo Conti, per sensibilizzare i cittadini della Toscana sul valore della bellezza e della tutela degli spazi comuni, che significa soprattutto salvaguardare la convivenza civile, la qualità della vita e la sicurezza. E' quanto realizzato da Alia multiutility che lancia lo slogan 'Rispettando le nostre città rispettiamo noi stessi'.

Nel nuovo spot, presentato a Firenze, Carlo Conti (che ha partecipato a titolo gratuito) dialoga con Leonardo da Vinci e Monna Lisa commentando i comportamenti di alcuni incivili che abbandonano i rifiuti fuori dai cassonetti, non utilizzano i cestini pubblici, non raccolgono le deiezioni dei propri cani, non puliscono gli avanzi di un pic-nic. "È stato un onore e un piacere raccogliere questo invito di Alia - ha detto Carlo Conti -. Per me è stato gratificante ideare e realizzare un progetto di sensibilizzazione utile a mantenere belle e decorose le nostre città, in particolare la mia Firenze". Conti ha poi aggiunto che questo "spot è pensato naturalmente per tutti, ma in particolar modo per i bambini, per i più piccoli, ai quali vogliamo arrivare in modo semplice e immediato". Conti, ha commentato Lorenzo Perra, presidente di Alia, "è un testimonial d'eccezione per un messaggio di appartenenza e orgoglio che spinge i cittadini a prendersi cura dei luoghi in cui vivono".

Lo spot è visibile a partire da oggi sul canale YouTube di Alia e sui canali social aziendali, e a partire dai prossimi giorni sarà presente anche su tv e siti di Firenze, Prato e Pistoia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA