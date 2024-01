Forte vento, rallentamenti nei collegamenti con l'Elba

Rallentamenti nei collegamenti dei traghetti con l'isola d'Elba oggi a causa del forte vento di grecale nel canale di Piombino (Livorno). Come confermano dalla capitaneria di Piombino fermo l'aliscafo, e due traghetti saltati in mattinata, uno di Toremar per Rio Marina e uno di Blue Navy con Portoferraio mentre al momento risultano regolari gli altri collegamenti.

Le condizioni meteo dovrebbero migliorare nella giornata: le raffiche di una ventina di nodi di grecale che soffiano da stamani andranno infatti a calare secondo le previsioni nel pomeriggio.

Sono poi circa una ventina, di cui quattro ancora da svolgere, gli interventi dei Vigili del fuoco a Firenze e provincia per danni provocati dalle forti raffiche di vento, tra alberi e rami caduti sulla sede stradale o pericolanti così come tegole e per altri interventi di staticità. Nel capoluogo interventi nella zona di Poggio Imperiale e via Faentina, in provincia i Vigili hanno operato dall'Impruneta a Bagno a Ripoli, in Mugello, a Certaldo e Montespertoli, a Fiesole, Tavarnelle e Empoli.

Sempre per il forte vento intervento dei Vigili del fuoco anche nel Pisano, in via Tosco Romagnola a San Frediano a Settimo nel comune di Cascina per un dissesto statico: la copertura in rifacimento di un edificio in ristrutturazione si è distaccata e, si spiega, molti pannelli in polistirene sono caduti nella strada sottostante senza provocare danni ne a persone ne a cose. La viabilità interrotta fino alla messa in sicurezza dei luoghi dell' intervento. Sul posto intervenuti anche i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA