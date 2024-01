Collezioni di ulivo 'volano' di sviluppo per i territori

Le collezioni mondiali di specie di ulivo possono rappresentare un volano di sviluppo per i territori. E' uno degli aspetti emersi nel corso di un incontro che si è tenuto a Roma al palazzo dei Campanari, ufficio del Parlamento europeo in Italia e sede della rappresentanza della Commissione europea- Spazio Europa. E' stato dedicato alla collezione Olea Mundi, la più grande al mondo di varietà di olivi.

L'evento pensato ed organizzato dall'eurodeputata umbra Francesca Peppucci (Forza Italia-Gruppo PPE) ha avuto come obiettivo di promuovere una collezione di grande importanza agricola e culturale, che rappresenta un'eccellenza per il miglioramento varietale e la conservazione della biodiversità.

Mette infatti in rete le varietà di olive provenienti da tutto il mondo che sono conservate nei territori di Follonica in Toscana, Lugnano in Teverina in Umbria, e Pergusa di Enna in Sicilia.

"Le collezioni mondiali di specie di ulivo rappresentano un grande volano per i territori che hanno la fortuna di esprimere queste eccellenze" ha sottolineato Peppucci. "L'incontro - ha proseguito - ha voluto non solo certificare il grande valore delle collezioni fuori dai confini nazionali, ma ha rappresentato una grande occasione per far conoscere le potenzialità che queste possono esprimere. Infatti le collezioni, uniche nel loro genere, oltre a garantire ricerca, studio, conservazione della biodiversità, sono un importante strumento da poter mettere a servizio di scuole, università e dei tanti turisti interessati al mondo dell'olio. È evidente come l'Italia sia in grado di esprimere in maniera virtuosa ottime qualità di olio in base alla posizione geografica e queste collezioni sono un tassello da mettere in rete per poterci qualificare sempre più nel panorama mondiale. L'accordo che Enna, Follonica e Lugnano in Teverina vanno a firmare è espressione di un impegno comune volto a creare sempre maggiori opportunità e capacità di crescita".



