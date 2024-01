Carrozza parla del futuro della robotica agli studenti

'Sguardi nel futuro', ciclo di incontri dell'Ateneo di Pisa, inaugura il 2024 con la scienziata Maria Chiara Carrozza. Lunedì 22 gennaio alle 16 al Polo Carmignani dell'Università, in piazza dei Cavalieri, la presidente del Cnr incontrerà studentesse e studenti dell'Ateneo e delle ultime classi delle scuole superiori. Carrozza parlerà di 'Eco-robotica: un nuovo percorso verso un futuro digitale e sostenibile'. L'evento sarà trasmesso in streaming, la partecipazione in presenza di studentesse e studenti Unipi è previa registrazione.

L'eco-robotica è una nuova disciplina della robotica collaborativa orientata alla sostenibilità che mette al centro l'ambiente declinato in tre grandi scenari, aria, acqua e terra.

Da questo punto di vista, si spiega dall'Ateneo, l'eco-robotica può contribuire concretamente a tutelare la biodiversità e, al contempo, pone domande sulla sostenibilità della robotica stessa, anche nell'ottica di un'economia circolare, prefigurando un percorso estremamente innovativo verso un futuro digitale e sostenibile.

Dopo aver ospitato personalità come Nicola Armaroli del Cnr-Isof, la senatrice a vita Elena Cattaneo, Roberto Battiston, già presidente dell'Agenzia spaziale italiana, Fosca Giannotti, professoressa di informatica alla Scuola Normale Superiore, e Gianfausto Ferrari, presidente Digital universitas, fondatore di Talent Garden e Superpartes Innovation Campus, l'incontro con Maria Chiara Carrozza prosegue il ciclo 'Sguardi nel futuro' mettendo al centro il futuro della robotica. Ad oggi sono circa 800 le studentesse e gli studenti che hanno partecipato ai vari eventi del ciclo. I prossimi appuntamenti sono il 6 febbraio con Gherardo Colombo, giurista, già Consigliere della Corte di Cassazione che parlerà su 'Dove va la democrazia? Dove la facciamo andare?'. Invece il 23 sarà a volta di Umberto Agrimi, dell'Istituto superiore di sanità, con un intervento su 'One Health: l'occasione per ripensare il rapporto dell'uomo con il Pianeta'.

'Sguardi nel futuro' è a cura del professore Dario Pisignano, del Centro per l'innovazione e la diffusione della cultura (Cidic) dell'Università di Pisa, e del divulgatore e giornalista Piero Bianucci.



