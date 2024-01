A Verdi Firenze un Pinocchio interattivo per bimbi e famiglie

L'Orchestra della Toscana, in collaborazione con Teatro del Giglio di Lucca e Fondazione Collodi, porta domani 20 dicembre, alle 16:30, il burattino più famoso al mondo sul palcoscenico del Verdi di Firenze in un'edizione nuova e interattiva, per la rassegna 'Tutti al Teatro Verdi!', dedicata a bambini e famiglie.

'Pinocchio. Storia di un burattino' questo il titolo dell'opera, composta nel 2020 da Aldo Tarabella, su libretto di Valerio Valoriani, che arriva per la prima volta a Firenze sul palco del Teatro Verdi in una versione originale e 'cucita' appositamente per il pubblico fiorentino. Video proiezioni sullo sfondo, la musica blues con Lucignolo e il Paese dei Balocchi, l'incredibile rap del Grillo Parlante, e poi tarantelle e le fanfare dei burattini di Mangiafuoco. In buca l'Ort, condotta da Jacopo Rivani; sul palcoscenico gli attori e le avventure di Pinocchio; in sala il pubblico … protagonista dello spettacolo.

La storia dello spettacolo ha inizio nel 2017, quando il regista Aldo Tarabella si trovava a dirigere Manon Lescaut all'Art Center di Seoul in Corea del Sud, paese in cui la figura di Pinocchio è molto amata. Qui venne commissionata a Tarabella una nuova opera che avrebbe dovuto inaugurare (diventandone poi uno spettacolo di repertorio) uno dei parchi tematici più grandi al mondo dedicato proprio al nostro burattino: il Pinocchio Park a 150 km da Seoul. Il progetto, pur fermato in Corea dalla pandemia, è andato avanti in Italia debuttando al Teatro del Giglio a Lucca nell'ottobre 2021. Nel Pinocchio di Tarabella ritroviamo quei colori patinati della Commedia dell'Arte con le sue maschere che vestono in citazioni musicali ogni personaggio della favola. Pinocchio maschera del linguaggio popolare, metafora della vita umana, sempre uno e sempre diverso.



