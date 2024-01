Operaio cade da 4 metri in cantiere Versilia, in codice rosso

Incidente sul lavoro in un cantiere a Forte dei Marmi (Lucca), in Versilia, dove un 23enne è rimasto ferito cadendo da un'altezza di circa quattro metri. E' successo questa mattina intorno alle 7:45 in un cantiere all'incrocio tra via Duilio e viale Morin. Il 23enne, egiziano, rimasto sempre cosciente, ha riportato politraumi al bacino e cranico, ed è stato portato in codice rosso con l'elicottero Pegaso 3 all'ospedale Cisanello di Pisa.

Oltre al 118 sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Forte dei Marmi e operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll) dell'Asl.



