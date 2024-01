Montanari lancia l'associazione 11 agosto,'per liberare Firenze'

Tomaso Montanari, storico dell'arte e rettore dell'Università per stranieri di Siena, lancia un'associazione in vista delle elezioni a Firenze. Si chiama '11 agosto', data - spiega in un manifesto di presentazione dell'associazione (consultabile sul profilo Fb Associazione 11 agosto) -, "della liberazione di Firenze, l'inizio del riscatto e della ricostruzione" perché "anche oggi sentiamo che Firenze si deve liberare": dalla povertà, "dall'illusione che l'unica fonte di reddito sia il turismo, dall'abbaglio per cui la sicurezza sarebbe repressione, e non sicurezza sociale" per tutti, "da un lavoro povero, e sfruttato; dall'idea che la sua proiezione internazionale sia essere un salotto di lusso e non impegnarsi per costruire pace e giustizia ambientale e sociale".

Montanari, nel manifesto dell'associazione, spiega che da tante parti è stato esortato a candidarsi a sindaco: si dice grato "per questa fiducia" ma "profondamente convinto che la soluzione non sia collocare una singola persona in alto, bensì prendersi cura di ogni singola persona, a partire da chi sta più in basso. 'Sortirne insieme', appunto, così don Milani definiva la politica". Continuerà a fare il rettore, il che non impedisce, spiega all'ANSA, "che si possa far politica in tanti altri modi, mettendosi al servizio e proponendosi come 'ricucitore'": "E' il momento di creare ponti, di creare un luogo di incontro per le tante realtà politiche e culturali che hanno idee non dissimili, ma che sono frammentate. E' il momento di pensare insieme a come vorremmo Firenze".

Montanari dà appuntamento all'8 febbraio "per conoscerci, per decidere i prossimi passi, per iniziare a finanziare un'azione popolare collettiva".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA