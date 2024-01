Inchiesta Tpl Toscana, chiesta archiviazione dei 16 indagati

La Procura di Firenze ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla gara per l'affidamento del trasporto pubblico regionale su gomma a un gestore unico, per 11 anni, che si era aggiudicata nel 2015 Autolinee Toscane, la società del colosso francese Ratp per 4 miliardi. Sedici le persone indagate tra cui l'ex presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, l'ex assessore Vincenzo Ceccarelli, l'ad di At Jean Luc Laugaa E il presidente di Ratp Dev Italia Francois Mazza.

I reati ipotizzati, a vario titolo, sono: turbativa d'asta, falso ideologico e tentata induzione a dare o promettere utilità. Per la Procura gli elementi acquisiti non consentono di effettuare una ragionevole previsione di condanna.



