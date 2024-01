Empoli: l'esordio di Nicola vessato dagli infortuni

Per la sua prima gara da allenatore dell'Empoli, domenica contro il Monza, in casa, il nuovo tecnico Davide Nicola dovrà fare a meno di tanti elementi importanti della rosa a causa di infortuni e non solo.

Confermata l'indisponibilità di Caputo (fastidio alla caviglia), anche Bastoni ed Ebuehi non ci saranno per problemi muscolari. E ancora, fuori anche Destro, in forse Baldanzi. Insomma tanti indisponibili, gli stessi della gara di sabato scorso persa a Verona con sempre Andreazzoli in panchina, a cui si aggiunge Cancellieri per la squalifica.

Oggi doppia seduta di allenamento a porte chiuse, quindi il nuovo allenatore non ha dato la possibilità di scoprire le sue mosse. Secondo quanto trapelato, sta provando varie soluzioni e moduli. Domani mattina una nuova seduta, idem sabato quando ci sarà la presentazione del match da parte di Nicola, la sua prima conferenza stampa da tecnico dell'Empoli che vuole conquistare la salvezza e restare in serie A.



