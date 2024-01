Rischio idrogeologico, prorogata l'allerta gialla in Toscana

L'allerta gialla per rischio idrogeologico sulla Toscana settentrionale e' stata prorogata dalla Sala operativa della Protezione civile regionale fino ore 14 di domani, giovedì 18 gennaio. E' quanto fatto sapere dal presidente della Regione Eugenio Giani attraverso i social.

Allerta gialla per mareggiate su costa centrale e Arcipelago e per vento forte su Alto Mugello dalle ore 10 e fino alla mezzanotte di domani. Per il transito di una perturbazione atlantica previste piogge in particolare sui rilievi con massimi fino a 100mm, spiegano ancora dalla Sala operativa. Domani venti di Libeccio con raffiche fino a 100 km/h in Appennino, sulla Gorgona e all'isola di Capraia, fino a 80-90 km/h sulla costa centrale con mare molto mosso.



