Pitti Bimbo, collezione Philipp Plein Junior torna in house

E' arrivato anche Philipp Plein oggi a Firenze, a Pitti Bimbo 98, per ufficializzare il ritorno in-house della collezione junior, finora in licenza ad Altana.

Al salone lo stilista e fondatore del marchio che ha sede in Svizzera e che ha il suo nome ha portato tutto il suo mondo in versione bambino: Philipp Plein Junior è una linea dai 4 ai 16 anni che ripropone i temi dell'adulto in versione mini-me. ''Amo essere padre, ho tre figli - racconta lo stilista - Come padre sono affascinato dal mondo dei bambini. La collezione è coerente con la mia estetica ma considera anche la funzionalità e la vita intensa che oggi vivono i nostri figli. Dalle attività all'aperto a quelle indoor, alla scuola, o anche semplicemente stare a casa e giocare con loro è un'esperienza intensa e mi piace l'idea di condividere la mia visione anche con le giovani generazioni''.

La collezione è realizzata dagli stessi produttori della linea da adulto, si compone dei temi floreali, patch e smile, oltre agli immancabili del guardaroba Plein, come la tuta di ciniglia, con i dettagli del logo con i cristalli, e il chiodo di pelle. Le calzature invece rimangono in licenza affidata ad Andrea Montelpare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA