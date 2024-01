Furti, sfondano portone ditta preziosi con trattore

Con un trattore rubato sfondano il portone di una fabbrica e portano via materiale per la lavorazione dell'argento. Il colpo è stato messo a segno la notte scorsa in un'azienda che si occupa del recupero e affinazione di oro, argento e platino, nel comune di Tavarnelle (Firenze). Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

I malviventi per guadagnarsi la fuga hanno sistemato dei tronchi d'albero sulla strada e impedire alle pattuglie delle forze dell'ordine di inseguirli. Dopo aver sfondato il portone dell'azienda, secondo una prima ricostruzione, i ladri hanno fatto incetta di materiale di ingente valore e poi si sono allontanati percorrendo la Firenze-Siena, facendo perdere le tracce. Bottino da quantificare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA