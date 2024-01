ANSA-FOCUS/ A Pitti Bimbo l'antologia dell'eleganza sostenibile

Destinazione natura è il mantra delle collezioni junior che, per l'Autunno/Inverno 2024/25, puntano più che mai sul carattere selvaggio di flora e fauna, sempre con un occhio ai materiali sostenibili e di qualità per stare a contatto con la pelle dei più piccoli. A Pitti Bimbo 98, da oggi al 19 gennaio, ci sono 215 aziende. La parola 'natura' è la più pronunciata. Da una parte stampe di animaletti e paesaggi mozzafiato, dall'altra materiali sontuosi a partire da upcycling o preziose rimanenze. Sfilano capi in velluto, pull in cashmere e lane ipersoft. Ciò che un tempo era messo da parte si trasforma in attitudine di stile. E quando l'anno volge al termine, le Christmas Capsule rielaborano il look delle feste con interventi minimali e dècor stilizzati. Per le stampe, paesaggi di montagne innevate si mescolano a ispirazioni d'arte e atmosfere magiche. Il marchio urban Ao76 ad esempio è ispirato dai paesaggi mozzafiato della Patagonia, i capi hanno stampe dettate dalla stratificazione vegetale e dalla vastità delle formazioni montuose. Da Etro Kids invece il direttore creativo Marco De Vincenzo sviluppa il tema natura guardando ai colori della Terra: la linea kids prende ispirazione per tessuti e forme dal mondo dell'adulto in versione mini-me.

C'è il guardaroba di Stella McCartney Kid, pensato per 'guerrieri ecologici': T-shirt in cotone organico, capispalla in materiali riciclati, scarpe e accessori vegani. Al salone pure il brand Aigner con una produzione basata su processi cruelty-free, tinture atossiche e materiali sostenibili. Il brand scandinavo Molo riflette sul rispetto per l'ambiente e sui cambiamenti climatici lanciando tute da sci e felpe di pile realizzati tutti in materiali di riciclo. Naturino, invece, propone una collaborazione con il marchio giapponese Flower Mountain e lancia le scarpette vegane (sneakers e stivaletti trekking). Infine Chikatai, piccola impresa sostenibile della Georgia. Il suo must sono giocattoli musicali, prodotti con materiali certificati. Al salone presentano il primo peluche con melodia del compositore Giya Kancheli. E' green': gli scarti usati per farlo vengono dal riciclo.



