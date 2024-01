Al Viola Park il 25/1 la partnership tra Serie C e Cattolica

Cattolica, Business Unit di Generali Italia, sarà il nuovo partner commerciale della Serie C e la presentazione dell'accordo avverrà giovedì 25 gennaio (alle ore 11), al Viola Park, con la Fiorentina come hosting partner della giornata.

Oltre al main event con la presentazione della partnership tra Lega Pro e Cattolica, è in programma uno workshop a tema "I nuovi centri sportivi come asset per lo sviluppo del calcio giovanile" con relatori nazionali e internazionali. A seguire, sono previste la visita guidata dei 60 club di Serie C NOW al "Viola Park", e la partita tra la Rappresentativa di Lega Pro U17 e i pari età della Fiorentina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA