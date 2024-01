Supercoppa: Kayode, 'vogliamo portare a casa il trofeo'

Primo allenamento per la Fiorentina a Riad per preparare la semifinale di Supercoppa contro il Napoli in programma giovedì. Fra le novità il rientro in gruppo del brasiliano Dodò dopo l'infortunio al crociato anteriore destro subito a settembre durante la gara con l'Udinese. "Sono tornato e sono molto felice - ha dichiarato il giocatore sui social - Mi è mancata tantissimo questa sensazione, ringrazio tutti quelli che hanno sostenuto il mio recupero la Fiorentina, la famiglia, i medici, il fisioterapista, gli addetti alla riabilitazione, i tifosi e i miei compagni, non vedevo l'ora per stare con loro''. Difficile comunque la disponibilità di Dodò per la sfida di giovedì così come resta in fortissimo dubbio Nico Gonzalez ai box da un mese per una lesione muscolare: l'attaccante argentino, così come l'esterno brasiliano, è comunque partito con la squadra per la trasferta araba. ''Siamo molto carichi, faremo di tutto per alzare questo trofeo attraverso le nostre idee di gioco - ha dichiarato ai canali della Lega di A il giovane Michael Kayode, una delle rivelazioni della Fiorentina - Il nostro segreto è il gruppo. Inseguiamo tutti il sogno di portare a casa la Supercoppa. C'è grande aspettativa. Kvaratskhelia? E' un top player, l'ho già studiato in campionato, sarà un bel duello. Non mi aspettavo di cominciare così bene, ho sentito da subito la fiducia dei compagni e dell'allenatore''. ''E' una grande emozione essere qui - ha detto Fabiano Parisi -, il Napoli è una squadra forte ma vogliamo dare il massimo per vincere. Il format di questa competizione ci metterà di fronte ad una partita secca e sappiamo come affrontarla. Loro sono arrivati con grande entusiasmo dopo la vittoria sulla Salernitana, noi però conosciamo il nostro valore''.



