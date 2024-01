Strage Viareggio: resta a mezz'asta bandiera Casina dei ricordi

Resta a mezz'asta, dopo la sentenza di ieri della Cassazione, la bandiera alla Casina dei ricordi a Viareggio, struttura realizzata per commemorare le 32 vittime della strage ferroviaria del 29 giugno 2009 in via Ponchielli.

Giuliano Bandoni, presidente dell'associazione motociclisti delle 'Tartarughe Lente' (di cui facevano parte due vittime del disastro), che si occupa della gestione della Casina dei ricordi spiega che continua a tenere la bandiera a mezz'asta - prima era quella italiana, ora c'è quella della città di Viareggio - fino a quando non si sarà definitivamente concluso il processo per la strage.

"A suo tempo posi la bandiera della Casina dei ricordi a mezz'asta - spiega Bandoni - con la convinzione che a giustizia fatta avrebbe raggiunto la cima, 15 anni legato a un luogo per far capire che a mezz'asta la bandiera rimarrà. A malincuore ho anche ben capito che la 'Giustizia non è vita ma potere'. Questo a voler dire che si 'giustizia' vite per profitto e non scontano la pena per 'potere'. La bandiera a mezz'asta potrebbe rimanerci per sempre soprattutto se nessuno degli imputati condannati finirà in carcere. Dover ritornare a Firenze dopo la Cassazione è davvero sconcertante, non ci sono parole per poter commentare tutto questo".

Domani mattina intanto i familiari delle 32 vittime hanno convocato una conferenza stampa per far conoscere il loro ulteriore pensiero dopo la sentenza della Suprema corte.



