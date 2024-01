Strage di Viareggio, ex ad di Trenitalia si costituisce

Si è costituito nel carcere di Rebibbia, a Roma, Vincenzo Soprano l'ex ad di Trenitalia dopo la sentenza della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 4 anni e due mesi nell'ambito della vicenda della strage di Viareggio. Il manager ha varcato l'ingresso nel penitenziario questa mattina.

"Non è da sistema giudiziario equo - ha commentato il suo difensore, l'avvocato Alberto Mittone - che una persone vada in carcere dopo 15 anni per una fattispecie colposa".







