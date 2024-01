Spinta a terra e rapinata della borsa a Firenze

L'ha spinta per terra e le ha strappato la borsa. Vittima della rapina, avvenuta ieri pomeriggio a Firenze, nei pressi del giardino del centro culturale Canova nel quartiere dell'Isolotto, una donna di 60 anni portata poi all'ospedale di Torregalli per le cure del caso.

Secondo quanto ricostriito dalla polizia, la sessantenne è stata raggiunta alle spalle da uno sconosciuto che l'ha spinta a terra e le ha preso la borsa che conteneva cellulare, carte di credito e documenti personali. Poi l'aggressore e' fuggito.

La donna ha successivamente accusato dolore a una spalla e, dopo essere stata soccorsa dai poliziotti, è stata portata in ambulanza all'ospedale.



