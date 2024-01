Sindacati, prorogata cassa integrazione per 1354 a Jsw Piombino

"È stato firmato questa mattina il verbale per la proroga per ulteriori 12 mesi, fino a gennaio 2025, di cassa integrazione in deroga per 1354 lavoratori di Jsw Steel Italy a Piombino, di cui una parte a zero ore, mentre i restanti con un massimo all''85%. Il tutto per un impegno di spesa del valore totale di circa 29 milioni, inizialmente coperti dai residui nelle disponibilità della Regione Toscana pari a 5,5 milioni, mentre i restanti dalla futura ripartizione alle regioni delle risorse appostate dalla finanziaria". Lo fanno sapere le segreterie provinciali Fim Fiom Uilm di Livorno riguardo all'area siderurgica di Piombino (Livorno), dopo l'incontro di stamattina con il ministero del Lavoro.

La firma, spiega la nota, è avvenuta durante una riunione tenuta con il ministero del Lavoro, un esponente del Mimit, la Regione, Arti per le politiche attive, la direzione del personale Jsw, e le segreterie territoriali di Fim, Fiom, Uilm affiancate dai rispettivi coordinatori Rsu. "Adesso - commentano i sindacati - è quanto mai prioritario che si vada velocemente alla definizione e alla firma dei due protocolli di intesa propedeutici alla definizione degli accordi programma tra i due soggetti imprenditoriali e il Governo. Da una parte Governo-Metinvest e dall'altra Governo-Jsw, per voltare definitivamente pagina, portare velocemente alla discussione dei due piani industriali per creare il lavoro che da anni chiediamo e risollevare una comunità dal dover vivere ancora di soli sussidi e cassa cassa integrazione".



