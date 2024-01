Ristorazione, assegnati i Forchettiere awards 2024

Diciassette vincitori per altrettante categorie più un premio speciale alla carriera assegnato alla chef Valeria Piccini del ristorante Caino di Montemerano (Grosseto), due stelle Michelin. È il resoconto della quarta edizione del Forchettiere award, che ha premiato luoghi del gusto di Firenze e della Toscana, tra ristoranti, trattorie, pizzerie, cocktail bar, gelaterie, pasticcerie - selezionati da una giuria popolare e una tecnica tra gli oltre 200 locali coinvolti nel premio: le votazioni sono andate avanti per tutto dicembre sul sito della testata Il Forchettiere.

Gli 80 giurati del panel tecnico - il cui voto pesa per il 60% sul totale - hanno espresso le loro preferenze, anche per le nuove aperture nell'anno 2023 e per lo chef emergente: il risultato sono le cinquine di finalisti da cui sono emersi i vincitori.

Questi i premiati nelle varie categorie: Cibreo ristorante; Architettura del Cibo; Il Palagio del Four Seasons, Podere Belvedere; Antico ristoro di Cambi; Sevi; Il Vecchio e il Mare; Caffè concerto Paszkowski; Badiani; Wild Buns; Tripperia vegana Tanotto; Enoteca Alessi; Fabio Nistri; Saporium Firenze. A questi si aggiungono i tre vincitori delle categorie relative alla Toscana: il ristorante Il Frantoio di Colle val d'Elsa (Siena), la pizzeria Lo Spela di Greve in Chianti (Firenze), il cocktail bar Salotto Negroni 1919 di Certaldo (Firenze).



