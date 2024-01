Pitti Bimbo sempre più lifestyle con skincare e bijoux

Dal classico allo sportswear, dai brand di ricerca al contemporary, dallo street style al luxury, passando per la skincare a misura di bambino, i giochi, gli occhiali e i bijoux in versione mignon. C'è tutto il mondo della moda junior a Pitti Bimbo 98, dal 17 al 19 gennaio alla Fortezza da Basso di Firenze. Un salone che propone sempre di più un'offerta lifestyle, non solo moda, per trainare i consumi.

Partecipano 215 marchi, di cui il 60% esteri.

Sarà un'edizione con un focus forte sui materiali green, i capi sartoriali, e le atmosfere cocoon. Per le calzature, accanto alle sneaker torna la voglia della scarpa in pelle, come i mocassini, rigorosamente made in Italy. La sostenibilità, inoltre, continua a essere un tema centrale: anche a questa edizione Pitti Bimbo proporrà una selezione di conscious brand internazionali, capaci di portare avanti le istanze legate al rispetto delle risorse del pianeta e all'eticità di tutta la filiera produttiva. Torna la sfilata Petite Parade con i brand di ricerca del salone, e nasce un nuovo allestimento più colorato in alcuni padiglioni grazie alla mano dell'illustratore Fonzy Nills che ha decorato alcune aree. A questa edizione inoltre debutta il progetto Time to meet, uno speed date della moda in cui giornalisti, blogger e brand si incontreranno per conoscersi meglio. Poi gli eventi: Nanan presenterà il film Girasoli, diretto da Catrinel Marlon, Philipp Plein lancerà la nuova collezione bimbo dal tocco 'Mini-me', mentre il brand Molo porterà in console il giovanissimo JJ Vannelli, 8 anni, figlio d'arte: suo padre è Joe T Vannelli, noto Dj della scena house mondiale. Infantium Victoria presenterà un libro di fiabe con l'autrice Dinie van den Heuvel. C'è poi il nuovo progetto dei brand Upa, Appulu e Alaya che propongono 'Clock couture stylist': 10 bambini dai 6 ai 9 anni sono invitati a diventare giovani stilisti, dovranno curare un look distintivo utilizzando abiti di tutti e tre i brand. Spazio anche alla solidarietà da John Richmond kids per Pangea, con cui il brand sostiene la onlus e supporta 'Piccoli ospiti', programma che accoglie e protegge mamme e bambini che hanno vissuto una condizione di violenza domestica.



