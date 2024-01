Sono al vaglio dei carabinieri la dinamica e le cause di un'esplosione avvenuta ieri sera in una casa a Capannori (Lucca) dove due persone sono rimaste illese, si tratta di una coppia di coniugi. La moglie è invalida e nessuno dei due ha riportato ferite. L'intervento si è concluso verso mezzanotte in via di Paganico dove ha operato una squadra di vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta anche l'Arma che ha avviato gli accertamenti.



