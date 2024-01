Aggressione per rapina a un turista nel Grossetano,3 arresti

Si sarebbero offerti di accompagnarlo alla struttura dove avrebbe dovuto soggiornare durante la sua breve vacanza nel Grossetano, finendo però vittima di un'aggressione a scopo di rapina. I giovani che dovevano aiutarlo in realtà lo portarono in una stradina isolata dove lo presero per il collo, lo buttarono in terra e lo derubarono di soldi, cellulare e della giacca che indossava. E' quanto avvenuto a un turista straniero lo scorso 10 dicembre nel territorio di Castel del Piano, alle pendici dell'Amiata, ma reso noto oggi con la notizia dell'arresto dei tre presunti autori della rapina mentre per una quarta persona coinvolta emesso l'obbligo di dimora. Gli indagati arrestati sono tutti ai domiciliari su ordine del gip di Grosseto.

Da quanto spiegato nella nota la sera del 10 dicembre il turista straniero si era trovato con la propria famiglia a girare in auto per le strade di Castel del Piano, dove aveva prenotato un soggiorno per una breve vacanza. Non riuscendo a trovare la struttura dove avrebbe dovuto alloggiare, si era avvicinato a piedi a una giovane incrociata per strada.

Quest'ultima avrebbe detto all'uomo di attendere e poi sarebbe tornata in compagnia di altri tre giovani che avrebbero indotto il turista a seguirli, facendogli capire che erano disposti ad accompagnarlo alla struttura. Arrivati invece in una stradina isolata, sarebbe avvenuta l'aggressione da parte dei tre giovani mentre la ragazza avrebbe fatto da 'palo'. I quattro si sarebbero poi subito allontanati mentre la vittima, tornata verso la sua auto, aveva potuto chiamare i soccorsi e i Carabinieri. Le indagini avrebbero poi portato all'individuazione degli indagati, già conosciuti dalle forze dell'ordine, quali presunti responsabili. Utili, si spiega, anche le immagini di alcune telecamere poste nelle vicinanze dei luoghi dove era avvenuta la rapina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA