Uffizi: Verde, consolidare esiti Schmidt e investire su servizi

Si è insediato stamani il nuovo direttore delle Gallerie degli Uffizi, Simone Verde. Dopo un sopralluogo agli Uffizi, a Palazzo Pitti e al Giardino di Boboli, il neo direttore, spiegano Le Gallerie dgeli uffizi, "ha subito iniziato ad approfondire i principali dossier". Nei prossimi giorni incontrerà i curatori, gli architetti e i funzionari per passare alla fase esecutiva del progetto sulla cui base è stato nominato.

"Ringrazio innanzitutto il ministro Gennaro Sangiuliano per la fiducia - commenta il neo direttore - In questi primi giorni verranno effettuate le prime verifiche progettuali con il personale. Possiamo dire che la visione a cui ci ispireremo è quella di un consolidamento degli importanti risultati conseguiti da Eike Schmidt e un investimento poderoso sui servizi, sulla qualità museografica e museologica, sostenuta da una puntuale attività di ricerca scientifica".

Romano, 48 anni, Verde è museologo e storico dell'arte, dal 2014 al 2016 è stato responsabile ricerca scientifica del Louvre di Abu Dhabi, dal 2016 al 2023 ha diretto il complesso monumentale della Pilotta del quale ha portato a termine il totale restauro e riallestimento.



