Trovato morto in casa abbandonata, ipotesi monossido

Un uomo è stato trovato morto in un'abitazione abbandonata nel Valdarno fiorentino, nel comune di Figline e Incisa. Il decesso, secondo quanto spiegato, verosimilmente sarebbe questa mattina a causa delle esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da un braciere a legna presente in una stanza. L'uomo, si spiega dai carabinieri intervenuti con la pattuglia della stazione di Figline Valdarno, è stato identificato per un trentenne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora.

I militari sono stati allertati dai Vigili del fuoco e dal personale 118. Come disposto dal pm di turno, la salma è stata affidata ai familiari.



