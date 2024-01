Morta donna investita da un treno a Perugia

Una donna è morta questa mattina dopo essere stata investita da un treno sui binari nei pressi di Perugia.

L'incidente è avvenuto alle 8.16 tra le stazioni di di Perugia e Ponte San Giovanni, in direzione Foligno, proprio all'altezza di un passaggio a livello che - si apprende dalla Fs - era regolarmente chiuso.

Il treno coinvolto è il Regionale numero 4720 sulla linea Chiusi-Foligno.

Disagi si registrano sulla circolazione ferroviaria. Sono otto al momento i treni sospesi. Sono stati attivati bus sostitutivi per i passeggeri.

Sulle cause dell'accaduto sono in corso accertamenti.



