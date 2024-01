Intossicati dal monossido, due donne e un bimbo in iperbarica

(ANSA) - MARCIANO DELLA CHIANA (AREZZO), 15 GEN - Intossicazione da monossido di carbonio in un appartamento a Cesa, nel comune di Marciano della Chiana (Arezzo). E' accaduto ieri alle 20:40 ed ha coinvolto due donne di 29 e 39 anni e un bambino. Soccorsi dal 118 i tre sono stati trasportati in ospedale ad Arezzo per poi essere trasferiti alla camera iperbarica del nosocomio fiorentino di Careggi.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco ai quali spetterà il compito di capire l'origine del monossido.



