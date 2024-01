Crusca, "It Wallet? Meglio Idit - Portafoglio italiano"

"Nome è inadeguato, anzi inopportuno, perché aggiunge un inutile anglismo di natura ibrida alla serie già troppo numerosa che pervade la nostra vita sociale". Lo afferma il Gruppo Incipit dell'Accademia della Crusca in merito alle denominazione It Wallet del portafoglio digitale che il Governo, secondo "notizie giornalistiche" vorrebbe introdurre per raccogliere i documenti elettronici personali. Per Incipit - Gruppo della Crusca che valuta neologismi e forestierismi 'incipienti' per proporre eventuali sostituenti italiani - la soluzione migliore sarebbe l l'acronimo Idit abbinato a Il Portafoglio italiano. Per la Crusca occorre "battezzare il nuovo strumento in italiano, visto che ci si rivolge a tutti i cittadini, non solo agli esperti informatici, agli utenti accaniti del telefono cellulare (dove il termine, con altro significato, è già in uso) e agli anglofili impenitenti. A nostro giudizio, Portafoglio It sarebbe un ottimo equivalente descrittivo e trasparente di It Wallet; ma si potrebbe pensare anche a Idit, che sarebbe acronimo di 'Identità (digitale) italiana', con caratteristiche di velocità e italianità sufficienti per garantirne la trasparenza e la qualità; fra l'altro, l'ordine dei componenti è quello italiano, con l'aggettivo posposto, e non anteposto come in inglese. Si potrebbe infine suggerire vantaggiosamente, e questa è la proposta finale di Incipit, l'abbinamento delle due soluzioni, Idit - Il Portafoglio italiano. L'acronimo potrebbe prevalere nell'uso comune, per la velocità, ma nella mente degli utenti resterebbe anche la spiegazione nella lingua nazionale".

"Ci auguriamo che il Governo, laddove voglia realmente introdurre il nuovo strumento informatico - conclude Incipit -, possa tener conto di questi suggerimenti, anche in nome dei principi di identità nazionale a cui spesso ha fatto e fa riferimento".



