Crolla solaio a matrimonio: tre i feriti più critici

Sono tre i casi considerati più "critici", ma nessuno è in pericolo di vita, tra le persone rimaste ferite alla festa di matrimonio all'ex convento di Giaccherino a Pistoia dove sabato sera è crollato un solaio: si tratta di tre ricoverati in rianimazione con prognosi riservata, uno all'ospedale fiorentino di Careggi, uno a Prato e il terzo a Lucca. Complessivamente, secondo quanto appreso, sono una quindicina i feriti ancora ricoverati, alcuni dei quali verranno dimessi in giornata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA