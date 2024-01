A fuoco pullman di linea a Fiesole, nessun ferito tra i 15 passeggeri

I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle 18:30 nel comune di Fiesole, in via Faentina nei pressi della Querciola, per un incendio di un pullman per il trasporto locale di At, partito da Firenze e diretto as Borgo San Lorenzo. Da quanto spiegato non ci sono stati feriti tra i 15 passeggeri grazie alla prontezza della conducente: appena ha visto il fumo nella parte posteriore del pullman ha fermato il mezzo e li ha fatti subito evacuare. Predisposto poi un bus sostituivo.

I Vigili sono intervenuti con una squadra e due automezzi di cui un'autobotte per le operazioni di spegnimento che sono attualmente in corso. La viabilità è stata interrotta.



