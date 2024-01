Viareggio, bandiera Palestina a posto di tricolore e quella Ue

Dai pennoni del monumento alla Resistenza e della Pace di Viareggio (Lucca) sono state tolte le bandiere dell'Italia e dell'Ue e sostituite da quelle della Palestina. Inoltre è stato affisso uno striscione con la scritta "Resistenza antisionista". A terra sono stati lasciati volantini firmati 'Compagne e Compagni contro il sionismo'. Poi i vigili del fuoco su incarico del Comune e della polizia hanno rimesso sui pennoni le bandiere italiana ed europea. L'episodio risale a prima della manifestazione per la Pace 'Stop Bombing Gaza' annunciata e organizzata oggi pomeriggio in città dal Forum per la Pace della Versilia.

Alessandro Santini, consigliere comunale e capogruppo della Lega in un post invitava a togliere la bandiera della Palestina.

"Ognuno - ha scritto - può pensarla come vuole sul conflitto tra Israele e Palestina, ma nessuno si azzardi a sostituire la bandiera italiana con quella palestinese, come invece gli incivili maleducati hanno fatto al monumento della Pace. Non si può e non si deve mai sostituire la nostra bandiera azionale con quella di un altro stato, soprattutto in un luogo pubblico.

Denuncio il vilipendio alla bandiera italiana da parte di chi sta manifestando in maniera volgare e becera contro Israele, offendendo l'Italia e il tricolore gettandolo per terra dietro il monumento dedicato alla pace".



