Crolla solaio a matrimonio, anche gli sposi fra i 35 feriti

Sono 35 in totale i feriti a seguito del crollo del solaio di un ristorante durante una festa di matrimonio a Pistoia. A fare il bilancio è l'Asl Toscana centro. Tra le persone ricoverate anche lo sposo e la sposa, che sono fra i dodici portati all'ospedale San Jacopo di Pistoia.

Gli altri sono stati portati a Lucca, Pescia, Prato, Careggi e Torregalli. Sei le persone ferite in codice rosso ma che, secondo quanto fatto sapere dall'Azienda sanitaria, non sono in pericolo di vita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA