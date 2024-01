Consegnato ad Antonio Patuelli il Fiorino d'Oro di Firenze

Il sindaco di Firenze Dario Nardella oggi a Palazzo Vecchio ha consegnato il Fiorino d'Oro, massima onorificenza cittadina, ad Antonio Patuelli, presidente dell'Abi. Studioso di Dante, Patuelli si è laureato in giurisprudenza a Firenze nel 1975, e il suo legame col capoluogo toscano è rafforzato dalla sua presenza in istituzioni culturali quali l'Accademia dei Georgofili, il Gabinetto Vieusseux, l'Accademia della Crusca.

Nelle motivazioni per l'attribuzione del Fiorino d'Oro Patuelli è descritto come "personalità di grande caratura intellettuale, che a Firenze ha scritto una pagina importante della sua storia", e per questo meritevole di "un riconoscimento alla persona, alla competenza, allo stile, agli alti valori etici con cui ha interpretato le diverse funzioni ricoperte".

Secondo Nardella, il premio a Patuelli è "il riconoscimento del rapporto che ha costruito con la nostra città, ed è anche un messaggio" perché "abbiamo bisogno di una finanza buona, di un sistema bancario vicino ai cittadini e ai territori, e credo che questo Fiorino d'Oro ad Antonio Patuelli possa contribuire a sensibilizzarlo su questi temi".



