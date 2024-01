Concordia: omaggio Giglio a vittime del naufragio 12 anni dopo

Dodicesimo anniversario della tragedia della Costa Concordia, la nave da crociera che naufragò all'isola del Giglio (Grosseto) il 13 gennaio 2012. La commemorazione è iniziata ieri a mezzogiorno con la messa nella chiesa Santi Lorenzo e Mamiliano di Giglio Porto. Presente anche Franco Gabrielli che durante il naufragio era capo del dipartimento della Protezione civile e poi fu nominato commissario delegato dal governo per l'emergenza.

"Un abbraccio affettuoso a nome di tutta la popolazione ai familiari delle vittime - ha detto il sindaco del Giglio Sergio Ortelli - Il naufragio e l'atto di leggerezza del capitano Francesco Schettino sono stati il simbolo negativo per anni. Di quella tragedia rimane dentro di noi una forte tristezza ma anche il grande cuore dei gigliesi. Nel silenzio di questa giornata ricordiamo le vittime con il nostro cordoglio". Dopo la messa, il sindaco Ortelli e Gabrielli hanno deposto la corona dei fiori al largo della Gabbianara nel punto preciso dove la nave Costa Concordia naufragò e persero la vita le 32 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. "Ricordiamo oggi Giuseppe Girolamo - ha scritto su X la premier Giorgia Meloni, nell'anniversario del naufragio della Costa Concordia -, un eroe silenzioso che, nel giorno del tragico naufragio della Costa Concordia, cedette il suo posto sulla scialuppa di salvataggio per salvare altre vite, non sapendo nuotare e consapevole di cosa avrebbe comportato per lui questa scelta. Onoriamo la sua memoria, già insignita della medaglia d'oro al valore civile, come esempio di altruismo e coraggio. Non dimentichiamo".

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, scrive: "Per la piccola Dayana che aveva solo 5 anni e per le altre 31 vite spezzate. Tutti sull'isola del Giglio aprirono le porte delle proprie case per aiutare i naufraghi della Costa Concordia, una straordinaria solidarietà che dette il via a una delle più grandi operazioni di soccorso della storia. Tutta la Toscana si stringe nel ricordo di quella terribile notte".

Stasera una fiaccolata ricorda le 32 vittime all'isola del Giglio.



