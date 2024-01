Cinghiale travolge e ferisce cacciatore in battuta nel Mugello

Un cinghiale ha caricato e travolto un cacciatore di 58 anni, residente a Prato, mentre era impegnato in una battuta di caccia nel Mugello, nei pressi di Grezzano (Firenze). Per il soccorso è servito attivare il Soccorso Alpino, poi il cacciatore è stato raggiunto dall'equipaggio sanitario di un elicottero Pegaso 1 e portato all'ospedale di Careggi a Firenze. Il 58enne ha riportato traumi a una gamba quando era posizionato in un fosso, nel bosco di Largignana.

Sul posto sono intervenuti anche un'automedica del 118 e i vigili del Fuoco.



