Zimmermann in concerto per la Normale di Pisa

Il violinista Frank Peter Zimmermann si esibirà accompagnato dal pianista Dmytro Choni il 16 gennaio, al Teatro Verdi di Pisa, per la rassegna di musica classica curata dalla Scuola Normale Superiore a Pisa e di cui è direttore artistico il maestro Carlo Boccadoro.

Zimmermann, si ricorda, è considerato tra i più virtuosi violinisti viventi, apprezzato per la sua musicalità, la sua brillantezza e richiesto dalle principali orchestre del mondo da oltre tre decenni. Il concerto è realizzato grazie a un contributo ad hoc della Fondazione Pisa, partner della stagione.

Zimmermann e Choni si cimenteranno con un programma di grande varietà, a partire dalla Sonata per violino e pianoforte n. 4 in la minore op. 23 di Ludwig Van Beethoven, cui seguiranno la Sonata n. 1 in sol maggiore per violino e pianoforte, op. 78, di Johannes Brahms e la Sonata per violino e pianoforte n. 1, op.

21, di Bèla Bartòk.

Zimmermann, nato a Duisburg in Germania nel 1965, ha cominciato a suonare il violino a 5 anni e a 10 ha dato il suo primo concerto con orchestra debuttando ufficialmente a soli 16 anni con i Berliner Philharmoniker. La sua carriera è costellata di riconoscimenti ed ha inciso con le più importante case discografiche quale Emi, Sony Decca i più importanti reportori, da Bach a Ligeti. Suona un violino Antonio Stradivari risalente al 1711. Dmytro Choni, nato a Kiev nel 1993, ha ottenuto nel suo album di debutto del 2020 il premio Supersonic Award per la qualità interpretativa e la grande intensità delle sue esecuzioni.



