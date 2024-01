Renato Zero a Firenze, 5 sold out e nuova data il 10 marzo

Si aggiunge ancora un'altra data, il 10 marzo, ai concerti evento di Renato Zero al Mandela Forum di Firenze, portando così a sei le esibizioni nel capoluogo toscano con 'Autoritratto'. I concerti fiorentini, tutti sold out, sono in programma il 2, 3, 5, 6 e 9 marzo, e ora anche il 10. I biglietti sono disponibili in prevendita a partire dalle 15 di lunedì 15 gennaio. Con la nuova data fiorentina salgono così a 12 i concerti evento, occasione per ascoltare dal vivo il meglio del repertorio di Renato Zero e i brani contenuti in Autoritratto, il nuovo progetto discografico uscito lo scorso 8 dicembre che si è guadagnato questa settimana il primo posto della classifica Fimi dei supporti fisici più venduti.



