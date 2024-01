Prato intitola teatro a Francesco Nuti

Il teatro di Manifatture digitali cinema di via Santa Caterina a Prato sarà intitolato a Francesco Nuti, l'attore, regista, sceneggiatore e cantautore pratese scomparso lo scorso giugno: la cerimonia si terrà giovedì 18 gennaio alle 10.30, con la partecipazione del sindaco Matteo Biffoni, dell'assessore alla cultura Simone Mangani, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, della presidente di Italian film commission e direttrice dell'area cinema e mediateca di Fondazione sistema Toscana Stefania Ippoliti e della famiglia dell'artista. A presentare l'evento e moderare gli interventi sarà il giornalista e critico cinematografico Federico Berti.

Durante l'evento sarà proiettato un video realizzato dal Comune di Prato che ripercorre la lunga carriera cinematografica, musicale e artistica di 'Cecco da Narnali'.

Inoltre in omaggio a Nuti, l'assessorato alla cultura del Comune in collaborazione con il cinema Eden ha organizzato 'Francesco e il cinema', con la proiezione il 15 gennaio alle 21 di 'Stregati' e il 22 gennaio de 'Il Signor Quindicipalle', con ingresso gratuito e senza prenotazione.



