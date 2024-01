Alluvione a Campi, 'ancora 200 cittadini fuori di casa'

"A noi risultano ancora 200 cittadini che sono fuori dalle abitazioni: è una situazione ancora drammatica, seppure in miglioramento in città". Lo ha affermato il sindaco di Campi Bisenzio (Firenze), Andrea Tagliaferri, parlando del post-alluvione del 2 e 3 novembre a margine della presentazione della firma del contratto per la realizzazione della linea 4.2 della tramvia di Firenze.

Tagliaferri ha aggiunto che domani riaprirà il Teatrodante Carlo Monni: "E' una notizia positiva: il ringraziamento va alla Regione Toscana, alla fondazione Accademia dei Perseveranti, a tutti quegli enti, associazioni e cittadini che hanno dato delle donazioni al Teatrodante, che hanno permesso di poter riattivare l'impianto antincendio e quindi mettere in sicurezza il teatro.

Riaprirà appunto la stagione teatrale, e questo sarà sicuramente un segnale positivo per tutta la città e tutto il territorio".





