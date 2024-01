Abodi ricorda Fabrizio Meoni 'esempio di grande valore'

"Fabrizio Meoni rappresenta un esempio di grande valore, non soltanto per la comunità castiglionese ma per quanti vivono con passione il mondo dell'enduro, del motociclismo e delle due ruote in generale. Il significato della mia presenza oggi, qui a Castiglion Fiorentino, non è soltanto un senso di rispetto per ciò che è stato, ma anche per ciò che, con passione e impegno, deve essere ricordato". Così il ministro per lo Sport Andrea Abodi, intervenendo a Castiglion Fiorentino (Arezzo) ad un'iniziativa all'indomani del 19mo anniversario della scomparsa di Fabrizio Meoni, plurivincitore della Dakar.

Prima di incontrare le associazioni sportive castiglionesi e i tanti campioni legati alla città, il ministro ha voluto rendere omaggio alla memoria del centauro visitando il monumento a lui dedicato lungo la strada regionale 71.

Tra gli ospiti il Ct della Nazionale italiana di ciclismo su strada, Daniele Bennati, l'allenatore della Nazionale delle Isole Comore Stefano Cusin e l'ex calciatore Amedeo Carboni, tutti originari della zona aretina. "Dare il benvenuto al ministro Abodi, la massima carica del Governo per il mondo sportivo, è un grande attestato di riconoscimento per Castiglion Fiorentino, per tutti i suoi atleti, per la leggenda di Fabrizio Meoni e per tutti i giovani castiglionesi che amano lo sport", ha detto il sindaco Mario Agnelli.



