A Pitti Uomo la moda a quattro zampe

C'è il tutù, ma anche il pigiamino, l'abito da cerimonia perfino il collare con la bandana incorporata. La moda a quattro zampe sembra non avere più confini, tanto che Pitti Uomo 105 ha dedicato alle collezioni per gli animali una sezione a sé. Si tratta di Pitti Pets, dove - tra i vari brand - partecipa anche Poltrona Frau che lancia la prima linea per animali da compagnia di taglia media e piccola. Comprende 9 prodotti: cuccia in pelle Frau color noce moscata (con cuscino), collare, plaid da divano e da viaggio, trasportino, guinzaglio, pochette porta crocchette in pelle, foulard in seta e portachiavi.

Anche la storica azienda Faliero Sarti debutta nel settore con una linea di guinzagli e collari (con bandana incorporata).

In effetti questo è un segmento di mercato in forte espansione, che a Pitti mostra tutto il mondo pets, tra abbigliamento, accessori, prodotti per la cura degli animali, oggetti e arredi per la casa. Tra questi MyFamily propone medagliette personalizzabili di ogni forma e fantasia, dalla classica impronta della zampa all'osso o il cheeseburger. Dall'azienda 2.8 invece trasportino e cuccia con attenzione al comfort dell'animale e alla sostenibilità. Infine Lollipet punta sul sartoriale a misura di animale, come l'abitino col tutù, quello da cerimonia, in tweed o a righe con i bottoni cristallo: realizza capi su misura per tutti i tipi di cani, con l'esperienza artigianale della sartoria di famiglia (con base a Prato), tessuti, forme e ispirazioni vengono trasformate per gli amici a quattro zampe. Tutti i tessuti sono rigorosamente made in Italy.



