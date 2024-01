Uomo in abito lungo, il genderless di Achilles Ion Gabriel

(di Beatrice Campani) Disegnata durante l'estate 2023 nella campagna inglese delle Cotswolds, la prima collezione ready-to-wear di Achilles Ion Gabriel, stilista noto ai più come direttore creativo di Camper, debutta a Pitti Uomo 105 con uno show in anteprima mondiale alla Stazione Leopolda.

In passerella c'è la collezione autunno-inverno 2024/25: un guardaroba gender neutral che non disdegna la provocazione. Mixa le atmosfere della campagna inglese, con pascoli, fiumi e villaggi in pietra, con riferimenti legati al Nord Europa, da dove proviene lo stilista. Ma mixa anche i capi, lui indossa l'abito di pizzo, lei il completo sartoriale dalle spalle oversize.

In effetti, prima di tutto, va detto che è un guardaroba genderless, fatto di completi sartoriali, tanta pelle, pantaloni cargo, jersey, denim e maglieria. Oltre - appunto - agli abiti lunghi in pizzo, che possono essere indossati da lui e da lei.

Le stampe richiamano proprio i campi del Cotswolds, ma c'è anche una stampa di un lupo che ricorda le origini finlandesi dello stilista. Ma il best-seller della collezione potrebbe essere rappresentato proprio dalle calzature. Ai piedi i modelli indossano cowboy boots in pelle con la punta d'acciaio. D'altra parte è proprio questo il segmento merceologico in cui lo stilista è specializzato.

Il designer, di origini finlandesi, ha studiato proprio footwear design in Finlandia prima di lanciare il suo brand di scarpe nel 2012 a Parigi, mentre era già consulente per marchi come Marni, Sunnei e Marimekko. È stato poi nominato direttore creativo di Camperlab nel giugno 2019, e di Camper nell'agosto 2020. Ma il 2024 segna per lui l'inizio di una nuova avventura con il lancio del suo nuovo marchio, con sede a Parigi. Sarà acquistabile però solo online, sul sito web del brand, e in un limitato numero di negozi a livello globale.



