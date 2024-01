Nardella, 'obiettivo apertura tutto l'anno Parco di Pratolino'

Il Parco mediceo di Pratolino (Firenze) "è un gioiello unico al mondo, a pochi chilometri da Firenze, nel bellissimo territorio del Comune di Vaglia. È molto amato dai fiorentini, tanto che abbiamo toccato il numero record di 50mila visitatori nel 2023. Vogliamo fare di più: 18 milioni di euro di investimento complessivo e l'obiettivo ambizioso di aprire il parco mediceo di Pratolino tutto l'anno, anche in inverno, in modo da garantire la massima fruizione possibile dei residenti di Vaglia, dei toscani e dei visitatori". Lo ha annunciato il sindaco della Città metropolitana di Firenze Dario Nardella nel corso della seduta straordinaria del Consiglio metropolitano che si è svolta proprio al Parco mediceo. Tra le novità quella del viale degli Zampilli che sarà riattivato con una spesa di 3 milioni di euro.

Nardella ha spiegato che l'obiettivo dell'apertura della struttura tutto l'anno "sarà raggiunto a tappe: la prossima prevede un incremento delle risorse economiche, da 60 a 120mila euro per raddoppiare giorni e orari che già oggi rientrano nel calendario delle visite. Poi arriveremo all'obiettivo definitivo: un parco che sia vivibile tutto l'anno, tutte le stagioni, anche per la sua ricchezza della biodiversità, per la sua grande ricchezza culturale e storico-artistica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA