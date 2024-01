Investito ida un treno alla stazione S.Maria Novella a Firenze, morto

E' morto in serata all'ospedale di Careggi l'uomo investito da un treno all'interno della stazione di Santa Maria Novella a Firenze nel tardo pomeriggio i di oggi. L'uomo, età tra i 60 e i 70 anni, era stato portato in codice rosso al policlinico di Careggi e ricoverato al trauma center in condizioni molto gravi. Tutto è avvenuto intorno alle 18.15, al binario 17, nell'area più esterna della stazione centrale di Firenze, dove arrivano i treni dal Mugello. L'uomo, che sembra camminasse con un bastone, è stato investito da un convoglio regionale. Da capire perchè si trovasse sui binari: accertamenti sono in corso da parte della Polfer per capire se li stesse attraversando o se sia caduto o altro ancora. Sarebbe stata esclusa l'ipotesi che qualcuno possa averlo spinto.

In seguito all'investimento la circolazione è stato sospesa su tutti i binari della stazione di Santa Maria Novella, venendo parzialemnte riattivata alle 19 e poi del tutto alle 19:45, spiega Fs. Possibili ritardi fino a 120 minuti, treni Alta Velocità potranno "essere instradati sulla linea convenzionale tra Bologna e Firenze via Prato" e non viaggiare quindi sulla Direttissima mentre per i regionali possibili limitazioni di percorso.

