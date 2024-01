Il nuovo corso Bikkembergs in licenza a 2Brothers

Bikkembergs rafforza la partnership con l'azienda 2Brothers estendendo l'accordo di licenza per l'abbigliamento junior anche alla linea uomo.

L'azienda guidata da Vincenzo Totaro e Serena Fiume, che nel corso dell'ultimo triennio è riuscita a più che triplicare il business del childrenswear della maison, a partire dalla stagione autunno-inverno 24/25 seguirà anche la produzione e la distribuzione del menswear targato Bikkembergs. Guidato dalla visione stilistica del direttore creativo Lee Wood, l'accordo di licenza è stato illustrato oggi in occasione di Pitti Uomo 105, dove il brand ha anche organizzato un trunk show allo stand.

"Quando si è trattato di scegliere un nuovo partner per la produzione e la distribuzione internazionale della nostra linea uomo - ha commentato Dario Predonzan, general manager di Levitas, società attraverso cui il gruppo cinese Modern Avenue gestisce il marchio Bikkembergs - ci è parso naturale affidarci a 2Brothers, che ha ottenuto risultati ben al di sopra delle nostre aspettative nello sviluppo del progetto bimbo". L'idea è quella di spingere il retail, che nel 2024 vivrà un'espansione con nuove aperture monomarca in partnership. Tra queste, in Kazakistan ad Astana e in Uzbekistan a Tashkent, e a Praga.

Inoltre è in progetto lo sviluppo del business in Medio Oriente, dalla seconda metà del 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA