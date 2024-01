L'Isola del Giglio il 13 gennaio ricorderà il 12mo anniversario del naufragio della Costa Concordia, in cui morirono 32 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio.

La commemorazione prevede alle 12 la messa in suffragio delle vittime, nella chiesa dei Santi Lorenzo e Mamiliano di Giglio Porto, alle 13 la deposizione di una corona in mare di fronte a punta Gabbianara ed alle 21:30 la fiaccolata al porto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA