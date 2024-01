Tramvia esce da binari dopo lo scontro con un'auto a Firenze

Un convoglio della tramvia è deragliato nel tardo pomeriggio di oggi, verso le 19.30, in seguito a uno scontro con un'auto avvenuto a Scandicci, nel Fiorentino. Secondo quanto spiegato da Gest, società di gestione del servizio di trasporto pubblico, non ci sono feriti tra i passeggeri della tramvia. Il seguito all'urto, avvenuto nei pressi di un incrocio tra viale Aldo Moro e viuzzo della Marzuppina, il convoglio è uscito dai binari ma non si è nè rovesciato nè inclinato.

Il conducente dell'auto, secondo quanto appreso, non avrebbe riportato gravi conseguenze e sarebbe ferito in modo lieve. La vettura, secondo quanto spiegato da Gest, avrebbe invaso la sede della tramvia.

Nell'urto ha riportato danni nella parte anteriore sinistra a causa dell'impatto con il convoglio.

A seguito dell'incidente, il servizio è attivo da viale Aldo Moro al policlinico di Careggi a Firenze mentre per da viale Moro a Villa Costanza a Scandicci organizzato un servizio sostitutivo con bus.

E' stato preventivato che ci vorrà almeno tutta la notte per ricollocare la tramvia sui binari: pesa oltre 40 tonnellate.



